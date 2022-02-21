Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “ilçemiz genelinde bu yıl vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek için içme suyumuza zam uygulamadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın içme suyu ile ilgili olarak yapmış olduğu çağrıya uyarak, içme suyunda ki; yüzde 8’lik KDV oranını %7’ye indirdik. Besnili hemşerilerimize hayırlı olsun."dedi.Kaynak: PHA
Besni Belediyesi’nde suya zam yok, indirim var
Adıyaman'ın Besni İlçe Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre Besni Belediyesi olarak bu yıl ilçe genelinde içme suyuna zam uygulanmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içme suyundaki KDV indirimi çağrısı ile Besni’de içme suyunda yüzde 7 indirim yapıldığını ifade etti.
21 Şubat 2022 Pazartesi 15:51
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