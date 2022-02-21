Besni Belediyesi’nde suya zam yok, indirim var

Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “ilçemiz genelinde bu yıl vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek için içme suyumuza zam uygulamadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın içme suyu ile ilgili olarak yapmış olduğu çağrıya uyarak, içme suyunda ki; yüzde 8’lik KDV oranını %7’ye indirdik. Besnili hemşerilerimize hayırlı olsun."dedi.