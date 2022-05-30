Besni Belediyesi asfalt çalışmalarına başlıyor - Videolu Haber

Merkez mahalle muhtarlarına yapılacak olan asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Emre, müteahhit firma ile sözleşme imzaladı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Cenab-ı Allah’ın lütfu keremi ile bugün Besnimizin en büyük problemlerinden biri olan yol, kaldırım ve yağmur drenajı ile ilgili yer teslimini inşallah ihaleyi alan firmamıza yapacağız. Besni’de birçok mahallemiz yollardan dolayı muzdaripti, Allah’ın izni ile inşallah en kısa sürede bu muzdaripliği de giderebilme anlamında çalışmalarımıza da bugün itibari ile başlıyoruz. Müteahhit firma yetkilileri ve merkez mahalle muhtarlarımızla beraber düzenlediğimiz toplantıda yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi vermek istedik. Havaların ısınmasını ve bazı mahallelerimizde kanalizasyon alt yapı çalışmalarının bitmesini bekliyorduk. Hamdolsun kanalizasyon çalışmalarımız önemli oranda bitti. İnşallah başta 15 Temmuz Şehitler Mahallemiz olmak üzere, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Gaziantep Caddemiz ile birçok mahalle ve caddelerimizde Cenab-ı Allah’ın izni ile sıcak asfalt yol yapım çalışmalarımızı başlatıyoruz. Sıcak asfalt çalışmalarımızın ardından kilit taşı yapım işine başlayacağız ve yine muhtarlarımızla bir araya gelerek yapılacak alanların bilgisini paylaşacağız. Yapacağımız asfalt çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu şebekesi ve kaldırım işlerini de gerçekleştireceğiz. Cenab-ı Allah’ın izni ile en kısa sürede çalışmalarımızı bitireceğiz. Tüm mahalle sakinlerimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun." dedi.

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