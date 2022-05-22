Belediyeler Birliği toplantısı yapıldı

Adıyaman Belediyeler Birliği Mayıs ayı toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman Katı Atık Depolama Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan belediye başkanları görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Adıyaman Belediyeler Birliği olarak, ilçe ve belde belediye başkanlarımız ile bir araya gelerek, istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Birlik beraberlik içerisinde milletimize ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi daim kılsın" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA