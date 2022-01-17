Belediyeden kar yağışı uyarısı

Adıyaman Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Elazığ 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahminde, 18 Ocak Salı günü Adıyaman genelinde etkili olacağı açıklanan yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarla ilgili vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istenerek şu sözlere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Elazığ 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahminde, 18 Ocak Salı ve 19 Ocak Çarşamba günü Adıyaman ve çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) beklendiği belirtilmiştir. Kar yağışı ile beraber kuvvetli rüzgarların da 18 Ocak Salı günü ile 19 Ocak Çarşamba günü yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği vurgulanmıştır. 18 Ocak Salı günü 15.00 ile 20 Ocak Perşembe günü 06.00 saatleri arasında etkili olması beklenen şiddeti ve yer yer yoğun kar ile kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Özellikle ulaşımdaki aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma, don, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler konusunda vatandaşlarımızın dikkat olunmasını rica ediyoruz. Bu süre zarfında özel araç sahipleri ve vatandaşlarımızın mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların da toplu taşıma araçlarını kullanmasını öneriyoruz."