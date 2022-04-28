Belediye personeli iftarda buluştu

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan aylarında geleneksel hale getirilen personel iftar programı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda çalışanın katıldığı iftar programında bir konuşma yapan Başkan Kılınç, özveriyle çalışan tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Masaları tek tek gezerek mesai arkadaşlarıyla sohbet de eden Başkan Kılınç, "Beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımız ile beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gayretle çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan kocaman bir aileyiz" diye konuştu.