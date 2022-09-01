Belediye, Köprülü Kavşak Projesinde altyapı çalışmalarına başladı - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapımına başlanan ve hızla devam edilen farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceleyip, sorumlulardan bilgi aldı.

Belediyeden milyonluk altyapı yatırımı

Çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Başkan Kılınç, incelemeler sonunda yaptığı değerlendirmede, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceledik. Gelinen nokta hakkında sorumlulardan bilgi aldık. Adıyaman Belediyesi olarak bizim de kanalizasyon, içme suyu hattı ve bağlantı yollarını yapacağımız projede çalışmalara başladık. Bugün ki güncel maliyeti 10,5 milyon TL'yi bulacak yatırımımız ile ekiplerimiz 2 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 8 bin 155 metre içme suyu hattı döşeyip, bağlantı yollarını tamamlayacak. Amacımız bu önemli projeyi en kısa sürede halkımızın hizmetine sunmak" diye konuştu.

Başkan Kılınç ayrıca, gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

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