Belediye Konservatuarı’nda güz kursları devam ediyor

Güz dönemi kurslarına devam eden Adıyaman Belediyesi Konservatuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Geleceğin sanatçı adaylarına her türlü olanağı sağlayan Belediye Konservatuarı, her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrenciye 20'ye yakın dalda hizmet veriyor.

Devam eden güz dönemi kurslarıyla ilgili bilgi veren konservatuar yetkilileri, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Konservatuarımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi, güz döneminde de kurslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgeleri takdim ediliyor. Geleceğin sanatçı adaylarına başarılar diliyoruz" dedi.

Kurslara katılım sağlayan öğrenciler ise, kendilerine ücretsiz olarak tanınan bu imkânlardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere, tüm yetkililere teşekkür etti.