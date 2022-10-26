Belediye konservatuarında güz dönemi kayıtları başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Belediye Konservatuarı 2022-2023 yılı güz dönemi kayıtlarına başladı.

Yaz döneminde yine binlerce öğrenciye çeşitli dallarda eğitim verilen konservatuarın yeni dönem kayıtlarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da keman, gitar, bağlama, ney, piyano, resim, tiyatro ve Türk Halk müziği Korosu alanlarında kurslar açtıklarını belirterek, ücretsiz olan bu kurslara 12 yaş üstündeki tüm sanatseverleri davet etti.Yetkililer ayrıca, kayıt için başvurunun Yenimahalle'de bulunan Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evine yapılacağını da sözlerine ekledi.