Belediye Başkanı Kılınç, Temizlik işleri personeliyle bir araya geldi

Şehrin temizliğine büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini hem sahada hem de müdürlük binasında gerçekleştirilen buluşmada ziyaret ederek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İlk olarak; semt pazarı sonrası alanda temizlik yapan temizlik personelleriyle bir araya gelerek kolaylıklar dileyen Başkan Kılınç, daha sonra da gece vardiyasında çalışan Temizlik İşleri Personeliyle bir araya geldi. Yaptığı ziyaretlerde personelleri gayretli çalışmalarından dolayı tebrik edip, şehrin temizliğine verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Kılınç, "Temizlik konusunda disiplinden taviz vermeden elimizi taşın altına koymalıyız ve sağ olsun arkadaşlarımızda bunu en güzel şekilde yerine getiriyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle tamamladı: "Arkadaşlarımızla birlikte daha güzel ve daha temiz bir Adıyaman için gece gündüz demeden gayretle çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz büyük bir aileyiz. Her bir personel kardeşim benim için çok değerli. Bu şehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnsana insanımıza ve memleketimize hizmet etmekten başka hiçbir derdimiz yok. Bu anlamda büyük gayret ortaya koyan çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

Kaynak: PHA