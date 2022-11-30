Belediye asfalt asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını özveriyle yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şu sıralar Cumhuriyet Mahallesi’nde asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Tahrip olan cadde ve sokakları bir bir gözden geçiriyor, asfalt serimi yapıyor.

Asfaltsız cadde ve sokak kalmayacağını belirten belediye yetkilileri; “Asfalt çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İhtiyaç doğrultusunda ekiplerimiz asfalt serimi yapıyor. Cumhuriyet Mahallemizin de tahrip olan güzergâhlarını yeniden asfaltla buluşturuyoruz. Amacımız, asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak. Tüm ekiplerimiz bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor”dedi.

Bölgede titizlikle yürütülen asfalt işlemlerini gören mahalle sakinleri ise, memnuniyetini dile getirerek, başta Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç olmak üzere, tüm çalışanlara teşekkür ettiler.

Kaynak: PHA