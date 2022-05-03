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Bayraktar: Türkiye’de ne kadar kazacağını bilmeyen tek meslek çiftçiliktir - Videolu Haber

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de sektörde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

03 Mayıs 2022 Salı 20:01
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Bayraktar: Türkiye’de ne kadar kazacağını bilmeyen tek meslek çiftçiliktir - Videolu Haber

-“Türkiye’de ne kadar kazacağını bilmeyen tek meslek çiftçiliktir”
“Tarımsal üretim alanları açık fabrikadır. Üreticilerimiz her türlü doğal afete maruz kalarak risk altında üretim yapıyor. Bu şartlarda üretim yapan çiftçilerimiz bütün girdilerini belirlenen fiyattan alıyor. Üretimin bütün maliyetini üstlendiği halde ürettiği ürüne fiyat belirleyemiyor. Türkiye’de giderini hesaplayan, ancak ne kadar kazanacağını bilmeyen tek meslek çiftçiliktir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. 
Türkiye’de dağ taş ekilsin isteniyorsa üreticiye gelir garantisi verilmelidir. Bu sağlandığında ülkede bir karış arazi boş kalmaz. Üreticiyi de tüketiciyi de memnun eden bir yapıyı kurmuş oluruz.”
 “Et ve süt hayvancılığı zor durumda”
“Süt yem paritesi birin altında, 0,87’dir. Üretici bir kilo süt satarak bir kilo yem alamıyor. Ulusal Süt Konseyi, süt fiyatlarını açıklamakta geç kalıyor. Konsey, daha fazla hayvan kesimine müsaade etmemeli, süt fiyatlarını bir an önce açıklamalıdır. 
Besi hayvancılığında da et yem paritesi üreticinin aleyhinedir. Parite 15,25’tir. Üretici bir kilo karkas et sattığında en az 20 kilo yem alabilmelidir.
Bu pariteye göre 87 lira olan karkas et fiyatının 110 lira civarında olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken süt işletmeleri küçüldüğü için besi üreticisi hayvan bulmakta güçlük çekecektir. Üretimin sağlanması noktasında tedbir alınmadığı takdirde yaz aylarında et ve süt ürünlerinde ciddi fiyat artışları görebiliriz. 
Hayvan yetiştiricilerimiz mutlu değildir. Süt ve besi hayvancılığımız zor bir süreçten geçmektedir. Acil olarak hayvancılığımızı kalkındırma paketi açıklanmalıdır. Ülkesel düzeyde üreticilerimize umut aşılayarak, önlerini görmelerine imkan sağlayacak milli bir atılım hamlesine ihtiyaç vardır. Bu ülke insanını dışarıdan hayvan ve ürünlerini ithal ederek beslememiz mümkün değildir. Hükümetin en kısa zamanda böyle bir atılımı gerçekleştirmesini bekliyoruz. 
Ulusal Süt Konseyi Başkanı sanayici temsilcisidir. Üretimin bütün yükünü sermayesi ve emeğiyle taşıyan üreticilerimiz başkanlığa niçin layık görülmüyor, anlamakta zorluk çekiyoruz. Başkanlık dönüşümlü olmalı, konsey üyesi üretici temsilcileri de bu konseyde başkanlık yapmalıdır.”
Nisan ayı aylık ve yıllık girdi fiyatları
“Gübre fiyatları Nisan ayında Mart ayına göre küçük bir oranda düşüş gösterse de, fiyatlar üreticilerimiz açısından halen çok yüksektir. 
Nisan ayında Kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 9,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 4,2, üre gübresi yüzde 3,9, DAP gübresi yüzde 1,8 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 3,2 oranında düştü. 
Geçen yılın Nisan ayına göre ise son bir yılda, üre gübresi yüzde 293, amonyum sülfat gübresi yüzde 267, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 245, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 214,5 ve DAP gübresi yüzde 204,9 oranında arttı. 
Mazot fiyatı aylık yüzde 6,8 düşüş gösterirken son bir yılda yüzde 239,6 oranında arttı. 
Besi yemi Nisan ayında Mart ayına göre yüzde 5,6, süt yemi ise yüzde 4,7 oranında arttı. Diğer yandan besi yemi son bir yılda yüzde 133,5 artarken, süt yemi ise yüzde 134,2 oranında yükseldi.” 

Kaynak: PHA
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