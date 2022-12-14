Battı Çıktı çalışmalarının ilk etabında sona yaklaşıldı

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin doğu kısmında bulunan 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapımı devam eden farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nin de milyonluk yatırım yaptığı projeyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmaların ilk etabının büyük oranda tamamlandığını ve kısa süre içerisinde yolun kısmi olarak trafiğe açılacağını söyleyerek, "Adıyaman Belediyesi olarak bizim de 10 milyon TL'yi aşkın bir bütçeyle 2 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 8 bin 155 metre içme suyu hattı döşeyip, bağlantı yollarını tamamlayacağımız proje en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak" dedi.

Başkan Kılınç, gayretle çalışan personele ve bu önemli eserin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.