Başkanvekili Demir: Bakanlık ipe un sermekten vazgeçmeli

Düzenlemenin birçok kusurunun bulunduğunu ve mevcut mağduriyetleri gidermemekle beraber yeni mağduriyetlere sebep olacağını ve uzman öğretmenlik uygulamasının 2005 yılında yapılan bir sınavla başladığını ifade eden Demir,"Aradan geçen 17 yıl içerisinde başka sınav yapılmadı. Dolayısıyla 2005 yılından sonra sınav açılmadığı için mağdur olan bir çok öğretmen bulunmaktadır. Bu durum bahsi geçen 17 yıl içinde çalışma barışını, huzurunu bozmakla beraber öğretmenler arası bir tarafı mağdur iki ekonomik durum oluşturmuştur. Bu mağduriyet yönergeye konulacak ek maddelerle giderilebilir" dedi.

Kariyer Basamakları uygulamasında sınav şartının kaldırılması gerektiğini ancak kamuda diğer kariyer basamaklarının tamamında sınav şartı var ise baraj notunun 70’ten 60’a düşürülmesinin kariyer basamaklarına olan talebi arttırmakla beraber öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacağını belirten Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyer basamakları arasındaki geçiş süreleri 10 yıl olarak belirlenmiş. Bu çok uzun bir süre. Daha makul bir süre belirlenmelidir. Ayrıca hizmet süresi 20 yıl olanlar doğrudan Başöğretmenlik unvanına başvuru yapabilmelidir. Çünkü 20 yıl ve üzerinde hizmeti bulunan öğretmenlerimizi uzman öğretmenlik için zorlamak bir çoğu başöğretmenlik için gerekli olan süreyi tamamlayamadan emekli olacaklarından dolayı uygulamada eşitliği ve adaleti bozacaktır. Ayrıca doktora eğitimini tamamlayanlar doğrudan başöğretmenlik unvanına başvuru yapabilmeli eşit ve adil olmaktan uzak olan Mesleki Gelişim Çalışmaları sınava girme şartı olmaktan çıkarılmalı ve öğretmenlerimiz belge toplama stresinden kurtarılmalıdır. Kaldı ki istenen belgeler arasında arşivlerde bulunması mümkün olmayan, saklama süresini doldurduğu için okul idareleri tarafından imha edilmiş olan birçok belge türü bulunmaktadır. 2012 yılında atanan öğretmenlerin mağduriyetlerinin önlenmesi için başvuruya esas sürelerin hesabında 31 Aralık tarihi esas alınmalıdır. Askerlik ve aylıksız izin vb durumlar dikkate alınarak 6 aydan az süreler çalışmış sayılmalıdır. Tüm bu çağrılarımıza ve alandaki taleplere rağmen süreçle ilgili çözüm üretmekten imtina eden Milli Eğitim Bakanlığı ipe un sermekten vazgeçmeli, zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı; öğretmenlerimizin taleplerini dikkate alarak güveni pekiştirecek adımlar atmalıdır."