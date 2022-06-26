Başkanı Kılınç, KSS esnafıyla bir araya geldi

Küçük Sanayi Sitesi’nde tek tek işyerlerinde esnafları ziyaret ederek sohbet eden Belediye Başkanı Kılınç, talepleri dinledi, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Vatandaş ve esnaf ziyaretlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kılınç, “Sık sık gerçekleştirdiğimiz esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizde talepleri yerinde dinliyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Çözüm noktasında istişarelerde bulunuyoruz. Varsa eksikleri bizzat yerinde tespit ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz vatandaşımızın bize gösterdiği samimi destektir. Onlardan aldığımız bu güçle, şehrimiz için, şehrimizin geleceği için gayretle çalışıyoruz. Adıyaman’ımız her geçen gün değişimi ve gelişimi yaşamaya devam ediyor. Birlik ve beraberlik içinde şehrimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.