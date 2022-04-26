Başkanı Kılınç, itfaiyecilerle sahurda buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 7/24 özveriyle çalışarak halkın can ve mal güvenliğini sağlayan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek birlikte sahur yaptı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda konuşan Başkan Kılınç, "Sadece yangınlarda değil bütün zor anlarda yanımızda olan itfaiye personelimizle sahur bereketini yaşadık" dedi.

Programda çalışanlar sorun ve taleplerini Başkan Kılınç'a iletme fırsatı da buldu.