Başkan Turanlı’dan 'Üç Aylar' mesajı

Başkan Turanlı mesajında, Manevi güzelliklerin habercisi, Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu ve hazzını yaşadıklarını 2 şubat çarşamba günü mübarek üç ayların başlangıcını ile 3 şubat perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece de Regaip Kandilini idrak edeceklerini belirterek, "Mübarek Üç Aylar’ın yüzü görünmüş olup, bu mübarek ayları ve geceleri oruç ile, namaz ile, dua ile, Kur’an okuyarak süslemeyi Ramazan ayına ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan dilerim" ifadelerine yer verdi.