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Başkan Turanlı’dan Mercan Tv Kahta stüdyosuna ziyaret

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde açtığı stüdyo ile ilçelerinde sesi olan Mercan Televizyonuna ziyaretler sürüyor.

18 Ağustos 2022 Perşembe 17:12
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Başkan Turanlı’dan Mercan Tv Kahta stüdyosuna ziyaret

Ziyarette Başkan Turanlı’yı Mercan Tv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aslan ve Kahta Temsilcisi Abdullah Aslan karşıladı.
Burada yapılan program ve çalışmalar ele alınırken ilçe ile medyanın entegrasyonunda sağlanacak katkılar ele alındı.
Ziyarette açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı Turanlı, Kahta’ya belediye olarak çalışanların haklarını gözettiklerini ve Kahta Belediyesinde en düşük maaşın 6 bin 550 TL olduğunu ayrıca kent bulunan parkların yenilenerek modern zamana göre yeniden dizayn edildiğini söyledi. 
Başkan Turanlı, Güney Batı Çevre Yolu ve kentin farklı noktalarında asfalt ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü bunun yanında sosyal yardım kartları dağıtarak ihtiyacı olan ailelere yardım etmeyi hedeflediklerini, ilçede bulunan vatandaşlar için yaz etkinlikleri düzenlediklerini bu anlamda gerek Adıyamanlı gerekse de Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını vatandaşla buluşturduklarını dile getirdi.
Kahta Belediye Başkanı Turanlı, halka hizmet için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek Mercan Tv stüdyosunun hayırlı olmasını dilerken, çalışma ve yayın hayatında başarılar diledi.
Mercan Tv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aslan ise, ziyaretten ötürü teşekkür ederken, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yaptığı çalışmalar ile ilçeye önemli katkılar sağladığını bunlardan özellikle içme suyu sorunu ve hatlarında oluşan sorunların çözümü, hayvan barınağı ve ilçede hem semt pazarı hem de sosyal etkinliklere ev sahipliği yapan alanların açılmasının ilçenin çehresini değiştirdiğini vurgularken çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.
Kahta Temsilcisi Abdullah Aslan ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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