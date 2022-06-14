Başkan Turanlı: Zamlar çiftçilerimizin belini büktü

Çitçileri rahatlatacak adımlar atılması gerektiğini savunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı,"Devletimiz, Tarım sektöründe girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı üretim yapmakta zorlanan çiftçilerimizin risk ve belirsizliklerini ortadan kaldıracak önlemler ve teşvikler açıklayarak çiftçimizi rahatlatacak adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili olarak; Başta mazot, elektrik ve gübre fiyatları olmak üzere girdi fiyatları indirilmelidir. Yem fiyatları iyileştirilmeli ve hayvancılık yapan üreticilerimize süspansiyonlu yem kredisi verilmelidir. Hayvancılıkta yaşanan maliyet artışları başta olmak üzere, ekonomik yönden zorda olan çiftçimize devletimizden destek sağlanmalıdır. Yüksek enerji fiyatları göz önüne alınarak, tarımsalüretimde kullanılan enerjide bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması ve gerektiğinde uzun vadeli faizsiz kredi desteği gibi önlemler devreye sokulmalıdır."dedi.

Çiftçilere yönelik yeni bir ekonomik paketler açıklanması gerektiğini savunan Başkan Turanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özetle; ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan tarım sektörünün ayakta kalması ve üretimin kesintisiz devamı için çiftçilere yönelik yeni bir ekonomik paket açıklanmalıdır.

Kurdaki hareketlilik gibi bazı ekonomik gelişmeler, girdi maliyetlerinin normal şartlardan daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle, üreticilerin kullandığı elektrik, gübre, yem ve mazot fiyatlarının düşürülmesi, bitkisel üretiminin devamı açısından önemlidir. Konuyla ilgili olarak, devletimizin en kısa zamanda gerekli çalışmaları yaparak, üstü açık bir fabrikada üretim yapan üreticilerimizi rahatlatacak ve devamlılığı sağlayacak önlemler alacağını umut ediyorum."