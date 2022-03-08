Başkan Turalı’dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kahta Belediyesine ait toplu taşıma araçların ücretsiz olduğunu duyuran Başkan Turanlı,"Başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerleri anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' kutlar, eşit, özgür, mutlu bir yaşam ve Kadına şiddete hayır demek zorunda bırakılmayacağımız bir hayat diliyorum. 8 Mart Günü bütün hanım kardeşlerimiz, belediye toplu taşıma araçlarında ücretsiz istifade edebileceklerdir" dedi.