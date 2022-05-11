Başkan Tosun güven tazeledi

Adıyaman Petrol-İş Sendikası Toplantı Salonunda düzenlenen Adıyaman Tabip Odası 29. Olağan Genel Kurul'da Divan Başkanlığını Dr. Mahmut Çoraplı, divan üyeliklerini ise Dr. Hikmet Şahin ve Dr. Abdullah Uludağ'ın yaptığı 29. Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleştirildi. İki liste halinde yapılan seçimde yüzde 87 katılım sağlanırken, oyların yüzde 67'sini alarak bir önceki dönem de başkanlığı yürüten Dr. İsmail Tosun Adıyaman Tabip Odası başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası açıklamada bulunan Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun,"29. Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Üyelerimizin büyük çoğunluğunun katıldığı seçimde meslektaşlarımız bayrağı bize teslim etti. Yeni dönemde de Adıyaman Tabip Odası olarak hekim hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabip Odamıza gerek yönetim kurulu üyelerimiz, gerekse de değerli meslektaşlarımızın desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel kurulumuza katılanlara, bana bu görevi layık gören meslektaşlarımıza ve salonu bizlere tahsis eden değerli başkan Mehmet Karaman’a teşekkür ediyorum" dedi.