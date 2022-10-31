Başkan Torunoğlu: Yarım kalan hikaye hayata geçiyor

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, “Devrim otomobilleriyle başlayan ve yarım kalan hikâyeyi bugün TOGG ile hayata geçiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılışa ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu katılım sağladı.

Başkan Torunoğlu, “Ülkemiz yeni lige ilerlerken, Cumhuriyet bayramımızda ülkemize en özel hediyeyi sunuyoruz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde yerli ve milli otomobilini dünya pazarına çıkarıyoruz. TOGG yalnızca bir otomobil değil, Türk milletinin hayalleridir” dedi.

TOGG’un açılış törenine katılan ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nda Türk halkıyla buluşturulan yerli ve milli otomobil TOGG’un Türkiye için anlamının giderek arttığını ve artacağını ifade etti. 1961 yılında üretilen ilk yerli otomobil macerasını başlatan Devrim otomobiline yeterli desteğin verilmediğine dikkat çeken Torunoğlu, şunları kaydetti; “Milletimizin 100 yılı aşkın bir hayali gerçeğe kavuşuyor. Bu ana hep birlikte gururla şahitlik ettik. Açılan kampüste seri üretim sürecine geçilince Türkiye'nin akıllı otomobili TOGG, “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacaktır. 61’de yarım kalan hayal bugün ilk TOGG’un banttan inmesiyle gerçeğe dönüştü. TOGG yalnızca bir otomobil değil, Türk milletinin hayalleridir. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere bu projeye inanan, hayata geçiren ve bizlere bu gururu yaşatan Türkiye’nin “babayiğitleri” başta olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunarım.

Kaynak: PHA