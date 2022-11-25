Başkan Teke, dernek faaliyetlerini değerlendirdi

Birlik olduğumuzda neler başarabildiğimizin göstergesi olan Adalı (Hiniç) Derneği, sosyal yardım burs, giyim ve İstanbul’da okuyan üniversiteli hemşerilerimizi desteklemek ve gençleri aktif olmaya yönlendirmek amacıyla bu yıl da burs imkânı sundu.

Dün, Adıyaman’ın Kahta Fen Lisesi öğrencilerini ağırlayan Adalı Derneği Başkanı İş Adamı Hüseyin Teke, toplumsal faydaya yönelik birçok proje ile etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Başkan Hüseyin Teke, “Adalı (Hiniç) Köyü Derneğimiz tarafından, bu yıl 250 aileye kumanya yardımı yapıldı. 30 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye nakit yardımı ulaştırıldı. Kahta'da 2 bin 500 adet şapka dağıtıldı. Ayrıca Kahta'da yapılan eğitim, ilim ve irfan merkezlerinin inşaatına nakit yardımı yapıldı. Kahta Fen Lisesi'nin İstanbul gezi programının sponsoru oldu. Ancak yapılan yardımların maddi boyutundan ziyade, hayatlarına dokunduğumuz hemşerilerimizin bize verdiği manevi haz inanın bizim için çok daha değerli. Tabi bu süreçte bir yandan burs, sosyal sorumluluk projeleri ve yardım faaliyetlerimiz devam ederken aynı zamanda da İstanbul'daki hemşerilerimizle de kültürel ve sosyal faaliyetlerde de bulunuyoruz. Onları yalnız bırakmıyoruz. İstanbul’a yerleşmiş ve birbirlerini ancak tesadüfen görebilen hemşerilerimizin bir araya gelmelerini, tanışmalarını, hasret gidermelerini de sağlamaya çalışıyoruz” dedi.