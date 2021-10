Başkan Taş'tan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ mesajı

Demokrasinin en eski örneklerinden biri olan muhtarlık 191 yaşında olduğunu hatırlatan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 191 Yaşında. 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler" dedi.

İhtiyaçların karşılanmasında ve sorunların çözümü noktasında vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türkiye muhtarlar konfederasyonu kurulduğunu aktaran Taş, "Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türkiye muhtarlar konfederasyonunun 03 Mart 2015 tarihli dilekçesinde Osmanlı arşivlerinde yapılan incelemeler sonucunda 191yıl önce 19 Ekim 1829 tarihinde padişah 2. Mahmut’un fermanıyla İstanbul’un Fatih, Galata ve Eyüp kadılıklarında kurulduğu görülmektedir. Ancak ilk muhtarlar seçimle değil tayinle görevlendirilmiş olup 1833 yılında ise İstanbul dışında Kastamonu -Taş köprü de ilk taşra muhtarlığı kurulmuştur. Zamanla muhtarlık imparatorluğun her tarafına yayılmıştır. Muhtar seçimlerinin ilk yapıldığı yer ise Bolu ilimizdir. 19 Ekim 2015 pazartesi günü 29507 sayılı resmi gazete de yayınlanan 2015/11 numaralı Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra bütün yurt da 19 Ekim resmi olarak muhtarlar günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Türkiye Genelinde 6.’nı kutladığımız muhtarlar günümüz yüreğimizdeki bütün dualarımızı ülkemizin huzuru güvenliği ve selameti için gece gündüz demeden ülke sınırları veya sınırları dışında görev yapan kahraman silahlı kuvvetler mensuplarına gönderiyor ve onları canı gönülden selamlıyor her zaman her yerde onlarla birlikte olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rabbim Mehmetçiğimizi, polisimizi her türlü kazalardan belalardan görünüz görünmez bütün musibetlerden korusun inşallah. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Ayrıca, muhtarlık camiasına ikinci baharını yaşatan Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, 19 Ekimi muhtarlar gününün kabulü için gece gündüz demeden çalışan ve bu uğurda büyük çaba harcayan Türkiye muhtarlar konfederasyonu Onursal Genel Başkanımız Hüseyin Akdeniz, Türkiye muhtarlar konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve emeği geçen herkese teşekkür eder saygılar sunarım” diye konuştu.