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Başkan Taş: Sağlıkta üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman'da nüfuz oranının hızlıca arttığını belirterek, tek hastanenin yetersiz kaldığını söyleyerek," 150 yataklı tam teşekküllü devlet hastane binası yapılacağı müjdesi verilmişti ancak aradan geçen 5 yıllık bir süreçte bir çivi dahi çakılmadı."dedi.

22 Nisan 2022 Cuma 00:30
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Başkan Taş: Sağlıkta üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz

Sağlık Bakanı Dr. Fahretin Koca'nın Adıyaman temasları öncesi açıklama yapan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adının konulduğunu ama bir türlü yapılmayan 150 yataklı devlet hastanesi talebini ilerek,  biran evvel yapılmasını istedi.
"5 yıl önce yıkılan hastane binamız bir türlü yapılmadı"
48 yıldır halka hizmet veren Devlet Hastanesi'nin 2017 yılında yıkıldığını hatırlatan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"48 yıl boyunca ilimiz halkına hizmet veren Devlet Hastanesi binamız 2017 Yılında yıkıldı. İlimiz siyasileri yapmış oldukları açıklamada yıkılan hastane binasının yerine 150 yataklı tam teşekküllü devlet hastane binası yapılacağı müjdesi verilmişti ancak aradan geçen 5 yıllık bir süreçte bir çivi dahi çakılmadı. Devletimiz Türkiye’nin dört bir tarafında devasa eserleri hizmete açıyor. Ancak ne hikmetse Adıyaman’ın en büyük ihtiyacı olan devlet hastanemiz için bir türlü çalışma yapılamadı."dedi.
Başkan Taş, 82. yıl Devlet Hastanesi'nin de yıkılmasıyla halkı tek hastaneye mahkum ettiklerini belirterek, Adıyaman halkının bu talebi yerine getirilmesini istedi.
"AK Partiye kurulduğu günden bugüne en büyük desteği veren Adıyaman "
Kentin siyasetçilerinin zaman zaman hastanenin yapılacağı müjdesini verdiğini fakat bir türlü yapılmadığını belirten Başkan Taş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Devlet hastanesi eksikliğinin sıkıntılarını yaşadığımız dönemlerde 82. yıl devlet hastanesinin de yıkılarak ortadan kaldırılması Adıyaman halkının zorunlu olarak bir hastaneye mahkum edilmesine sebebiyet vermiştir. Allah’a şükürler olsun devletimiz hiçbir projeyi yarım bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacağına inancımız tamdır. Ama her ne hikmetse ilimize 48 yıl boyunca hizmet veren ve yaklaşık 5 yıl önce yıkılan hastane binamız bir türlü yapılmadı. Zaman zaman biz muhtarlar, Adıyaman basını ve Adıyaman halkı sosyal medya üzerinden hastane binamızın yapılması için açıklamalarımız oldu buna karşılık ilimiz siyasileri en kısa zamanda hastane binamızın yapılacağı müjdesi verildi ancak henüz ortada bir şey yok. Türkiye’nin dört bir yanına devasa Şehir Hastaneleri yapılıyorsa, AK Partiye kurulduğu günden bugüne en büyük desteği veren Adıyaman halkının bu talebi yerine getirilmelidir.” Şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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