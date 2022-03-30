Başkan Sinan Bilgiç Ankara'da Adıyaman'ı Temsil Etti

Memur-Sen Genel Merkez Engelliler Komisyonu tarafından Ankara EBS Otel’de düzenlenen Engelliler ile ilgili çalıştaya Adıyaman'ı temsilen Adıyaman Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Sinan Bilgiç katıldı.

Çalıştaya Engellilerin sorunları ile ilgili Ülkemizin 81 ilinden katılan Memur Sen Engelliler Komisyonu Başkanları ile;

ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU

ENGELLİLERİN İSTİHDAM VE HUKUKİ SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU

EĞİTİM, FARKINDALIK VE SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER ÇALIŞMA GRUBU

Olmak üzere 3 çalışma gurubu oluşturuldu. Ayrıca çalıştay guruplarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce görevlendirilen uzmanlar çalıştayda dile getirilen Engelli sorunları ile ilgili notlar aldı.

Engellilerin İstihdamı ve Hukuki Sorunları Çalışma Grubunda görev alan Bilgiç açıklamasında, "Çalıştayın yoğun bir şekilde dolu dolu geçtiğini, başta engelli istihdamı, hukuki sorunlar, erişilebilirlik, eğitim ve sosyal faaliyetler olmak üzere kamuda çalışan engelli çalışanlarımızın sorunları ve taleplerini dinleyerek çözüm konusunda önerilerde bulunarak görüş alışverişi etme fırsatı bulduklarını belirtti.

Çalıştay sonunda gerçekleşen İl Başkanları toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toç Bir Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Emekli Memur Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen’in ve ismini sayamadığımız birçok değerli misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştay sonuç raporunun en kısa zamanda hazırlanarak ilgili mercileri sunulacağını ve sunulacak raporun takipçisi olacaklarını belirtti.