Başkan Sert: Etkili tedbirler alınmadıkça kadın cinayetlerini izlemeye devam edeceğiz

'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne bir gün önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek yerleşkesi olan Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu. 4 çocuk annesi Yücel, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

"Önüne geçilemeyeceğini ve bu cinayetlerin okunmaya, izlenmeye devam edecektir"

Bu olayın arkasını bırakmayacaklarını ve hukuki süreci takip edeceklerini söyleyen Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert,"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü arifesinde bir üyemizi daha kadın cinayetine kurban verdik. Acımız ve öfkemiz çok büyük. Mekanın cennet olsun Remziye kardeşim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü arifesinde korkunç cinayet. Kadın üyemiz eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak katledildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü arifesinde bir emekçi kadın daha sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak katledildi. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde temizlik personeli olarak görev yapan üyemiz Remziye Yücel, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında av tüfeği ile başından vuruldu. Ağır yaralanan üyemiz yoğun bakımdaki hayat mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Sabah saatlerinde işine gitmek üzere evinden ayrılan üyemiz Remziye Yücel, boşanmak üzere olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşinin kurşunlarına hedef oldu. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda etkili tedbir ve cezalar uygulanmadığı sürece olayların önüne geçilemeyeceğini ve bu cinayetlerin okunmaya, izlenmeye devam edecektir. Acımız çok büyük kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sendikamız camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."dedi.

"Olayın arkasını bırakmayacağız ve hukuki süreci takip edeceğiz"

Kadın emeğine duyulan saygıyı anlatıldığı şu günde böyle bir hadise hiç yol kat edilmediğini gösterdiğini dile getiren Başkan Sert, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelen bu şiddet olayları ve kadın cinayetleri artık sıradanlaşmış gibi bir muamele görmektedir. Kimden gelirse gelsin kadına ya da erkeğe yönelen bu şiddet karşısında etkili ve caydırıcı cezaların getirilmesi, tedbirlerin alınması gerekmektedir. 8 Mart öncesi böyle bir durumla karşılaşmak gerçekten çok acı. Kadına verilen kıymet, değer, kadın emeğine duyulan saygıyı anlattığımız şu günde böyle bir hadise hiç yol kat edemediğimizi gösteriyor. Sendika olarak bizlerde üyemizin kurban edildiği bu olayın arkasını bırakmayacağız ve hukuki süreci takip edeceğiz."

Kaynak: PHA