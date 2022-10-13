Başkan Salman:200'ün üzerinde başvuru var

Salman açıklamasında," Adıyaman esnaf ve sanatkarlar kooperatifi olarak geçmiş yıllara baktığımızda kredi başvurularındaki taleplerde yoğunluk yaşıyoruz. Maliyetlerin yüksek olması esnafın iş yapmaması kredi başvurularına yöneltiyor. Kooperatiflerin esnaflarımıza vermiş oldukları kredilerin Adıyaman ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Geçmiş dönemlerde bu faiz oranlarının yüksek olması esnaf ve sanatkarlar kooperatiflerinin esnafa verdikleri paraların faizlerinin düşük olması şuan da mevcut olan sistemin hükümetimizin katkıları ile oluyor. Önümüzdeki süreçte bunun etkisini göreceğiz ilimizde üç esnaf kefalet kooperatifi var her birinin bu konuda esnaflarımıza katkı vermesi Adıyaman ekonomisine katkı sağlıyor. Şuanda esnaflarımızın vermiş olduğu dosya sayısı iki yüzün üzerinde bunu rakamlarla ifade etmek gerekirse 35 milyon bir paraya denk geliyor. Tabi bundan dolayı hükümetimizin bizlere destek çıkmasını temenni ediyoruz "dedi.