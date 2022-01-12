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Başkan Salman: Bizler her zaman esnaflarımızın yanındayız

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifler Başkanı Mustafa Salman, yeninden başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:17
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Başkan Salman: Bizler her zaman esnaflarımızın yanındayız

Salman, yaptığı açıklamada kendisini bu göreve layık gören esnaflara teşekkür ederek esnafların taleplerine ellerinden geldiğince yardımcı olacaklarını ve kira ve işyerleri fiyatları konusunda ilimizin ileri gelenleri ile görüş alışverişinde bulunarak aşağı çekilmesi konusunda girişimde bulunacaklarını söyledi. 
"Bizlerden ne beklentileri varsa kapımız açıktır"
Sözlerine yapılan seçim hakkında bilgi vererek ve her zaman esnafların yanında olduğunu bildirerek sözlerine başlayan Salman, "Pazar günü yapılan konfeksiyon, manifaturacıların, züccaciye ve tuhafiyeciler odası olarak bir genel kurulumuz oldu iki tane listemiz vardı. 1996 yılından bu yana bu odanın başkanlığını yapmaktayım. Üyelerimizin göstermiş oldukları teveccühten dolayı hepsine teşekkür ederim. Destek onlardan hizmet bizden eserlerini gördüler. Ben bu konuda geçmiş dönemde arkadaşlarım ve ekiplerim adına esnaflarımıza minnettarım dolayısı ile diğer listedeki arkadaşımızda bir centilmenlik gösterdiğinden dolayı teşekkür ederim. Bu bir bayrak yarışıydı rabbim bizlere yardım etti esnaflarımız tercihini yaptı. Kazanan kaybeden olmadı esnaflarımız kazandı. Dolayısıyla görevimizin başındayız. Dolayısı ile bugünlerde 2022 yılında bütün odaların seçimi var. Önümüzdeki dönem seçime girecek arkadaşlarımızı başarılar diliyorum. Bizler hangi gün esnaflarımıza söz vermişsek gerek Esnaf Odaları Birliği Başkanı olduğumda, gerek Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanıyken esnaflarımızı eşit bir mesafede bize ne görev düşüyorsa yaptık.  Bu konuda bize bir sorumluluk daha eklediler. Ayrıca beklentileri olabilir, eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir bizler bir aileyiz bu seçimi hep birlikte kazandık. Dolayısıyla yapılan olan bu kongrenin bu süreçte bir görev bizlere nasip oldu. Esnaflarımızın odadan dolayı sıkıntıları gerekse sivil toplum örgütlerinden sürekli konfeksiyon odası olsun yaptıklarım göz önünde bizlerden ne beklentileri varsa kapımız açıktır. Bu konuda kendilerine ellimizden gelen bütün katkıyı sağlarız." dedi.
"Esnaflarımıza ne yapılması gerekiyorsa, ellimizden gelen katkıyı sağlayacağız"
Esnaflara kira ve işyeri  fiyatları konusunda da bir müjde veren Salman sözlerini şöyle sürdürdü; " Bu pandemi döneminde esnaflarımız sıkıntılar çekti. Önümüzdeki süreçte pandemi süreci 2022 yılının sonunda bitmesi gerekiyor. Esnaflarımızın sıkıntıları var kira ve iş yeri fiyatlarında bir artış var. Biz bunu gerek yönetim kurulu gerekse ilimizin yöneticileri ile bir toplantı yaparak bu kira zamları ve iş yerlerinin fiyatları ile ilgili bir aşağı çekilmesi konusunda girişimlerimiz olacak. Çünkü esnaflarımızın mağduriyeti göz önünde tabi dünyada bir küresel kriz olduğundan dolayı ülkemizde bir krizden etkilenmiş durumda biz sorumluluğumuzu bilerek esnaflarımıza ne yapılması gerekiyorsa, ellimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Geçen günler Sanayi ve Ticaret Bakanlığında KOSGEB ile ilgili çalışmalar yapılıyor ve onunda detayları tam olarak açılanmadı. Bu çalışmalar açıkladığı zaman buradaki esnaflarımıza gereke bilgilendirmeleri yapacağız. Esnaflarımıza burada kredi hususunda ne yapmamız gerekiyorsa onunla ilgili katkılar sağlayacağız. 2022 yılını barış ve sevgi dolu bir yıl geçirmelerini diliyorum herkesin ben tekrardan esnaflarımıza teşekkür ediyorum"

 

Kaynak: PHA
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