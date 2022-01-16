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Başkan Şahin: Alınteri üzerinden siyasi malzeme devşirilmesinden artık vazgeçilsin

Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut İlker Şahin, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Çelikhanlı çiftçilerin hukuka uygun ve alım fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldüren bir çığır açıldığını söyledi.

16 Ocak 2022 Pazar 16:27
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Başkan Şahin: Alınteri üzerinden siyasi malzeme devşirilmesinden artık vazgeçilsin

"Çelikhanlı çiftçiler olarak kooperatifimizi kurduk"
Tütün ticareti yetki belgesi, tesis kurma uygunluk belgesi, üretim ve faaliyet uygunluk belgesini almış olduklarını belirten Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut İlker Şahin,"Biz Çelikhanlı çiftçiler olarak uzun emek ve alın terinin sonucu olarak iki yılı aşkın bir süredir kooperatifimizi kurmak için büyük emekler verdik. Çelikhanlı çiftçiler olarak var olan yasal durumun gereklerini yerine getirerek marka olan geleneksel tütünümüzü korumanın derdine düştük. Çelikhanlı çiftçiler olarak kooperatifimizi kurduk. Halihazırda tütün ticareti yetki belgesi, tesis kurma uygunluk belgesi, üretim ve faaliyet uygunluk belgesini almış bulunmaktayız. Kooperatif çiftçilerimizden mevcut piyasanın üzerinde bir fiyatla tütün alımına başlamış ve bu konuda amir mevzuatın gerekleri yerine getirilmektedir."dedi.
"Kooperatifimiz çiftçilerimizle el eledir"
Çiftçilerle el eledir olduklarını ve çiftçinin alınteri için çalışmaya azimle devam edeceklerini söyleyen Şahin," Cumhuriyet tarihinde ilk defa Çelikhanlı çiftçiler olarak hukuka uygun ve alım fiyatıyla da çiftçinin yüzünü güldüren bir çığır açılmış oldu. Siyasi değil çiftçi kuruluşu olduğumuz için detaya girmeden şunu kamuoyuna ilan ve teşhir ediyoruz ki; Çelikhanlı çiftçinin alınteri üzerinden siyasi malzeme devşirilmesinden artık vazgeçilsin. Kooperatifimiz çiftçilerimizle el eledir ve çiftçinin alınteri için çalışmaya azimle devam edecektir. Çelikhanlı çiftçiler ve kooperatif yönetimi olarak bu temelsiz ve hukuka aykırı yaklaşımları kınıyor ve kamuoyuna saygılarımızla ilan ve teşhir ediyoruz."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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