Başkan Nuri Ananç, Besicilerimize arpa desteğinde bulunduk

Adıyaman Besiciler ve Kasaplar Odası Başkanı Nuri Anaç,"Toprak Mahsulleri ofisi ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz istişaremizde besicilerimize arpa desteğinde bulunduk. Ve desteklerimiz devam etmekte Bakanlığımız beş yüz lira kesim parası ve dört kilo arpa desteğinde bulundu besicilerimize bundan sonrada çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Esnaflarımızın her zaman desteğini aldık ve bizlerde onları mağdur etmeden bu sorunlarını çözdük. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.