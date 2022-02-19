Başkan Mehmet Tevfik Sivil, güven tazeledi

Kahta Kızılay Şubesi’nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda tek liste halinde gidilen seçim sonrası mevcut başkan Mehmet Tevfik Sivil, güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

​Seçim sonrası açıklama yapan Başkan Sivil,"Kimsesizlerin kimsesi olmaya, çaresizlere çare olamaya devam edeceğimiz bu görevde fakir, öksüz, yetim ve yardıma muhtaç kardeşlerimize maddi ve manevi her türlü desteğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunları yapmamıza vesile olan bağışçılarımızın da desteklerine devam etmelerini temenni ediyoruz. Son olarak bugüne kadar Kahta’da gönüllü olarak bu görevi yürüten önceki başkanlarımıza ve bugün bizlerle birlikte bu görevi yürüten tüm gönüllü üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.