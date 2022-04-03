Galeriler Yazarlar
Adıyaman 15
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23

Başkan Manaf Yoga Olimpiyat Oyunlarını Anlattı

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 7. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve üst üste 2. kez Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi ile TV100 ekranlarında yayınlanan, Demet Şener ve Şahin Durmuş’un sunduğu “Biz Bize” programına konuk oldu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
03 Nisan 2022 Pazar 20:00
26 Okunma
Başkan Manaf Yoga Olimpiyat Oyunlarını Anlattı

Programa, insanlık tarihinde ilk defa Türkiye’de yoga olimpiyat ateşinin yakıldığı, Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye’de ise Ulus Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşen 1.Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları damgasını vurdu.

Ünlü sunucu Demet Şener’in “Dünyada ilk defa Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti. Bunu nasıl başardınız, biraz anlatır mısınız?” sorusu üzerine, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Manaf şunları söyledi:

“Yoga Olimpiyat Oyunları, aşağı yukarı 30 senelik bir projedir. Bir maraton koştuk ve gitgide adım adım yaklaştık. Çok pesimist insanlar vardı. Olmaz olamaz, böyle şeyler. Ama oldurduk. Önce Uluslararası Yoga Federasyonu’nu kurduk İstanbul temelli. Gerçek Uluslararası Yoga Federasyonu şu an Türkiye İstanbul temelli bir federasyondur. Önce onu kurduk ve dünyanın 210 ülkesinde her ülkede eğitimlere başladık.

Gerçek Yoga evrensel bir spordur!

Orijinal Yoga Sistemi’ni öğretiyoruz, gerçek yogayı. Gerçek Yoga evrensel bir spordur. Ne bir dindir, ne Hinduizm’dir, ne bir kültürdür, ne Hindu kültürüdür, bunların hiç biri değil. Çünkü çok daha eskidir. Yani Hinduizmin h’si yoktu, yoga bu gezegende, dünyada vardı. İşte bu şekilde, o evrensel spor şeklinde, bütün dünyaya tanıttık yogayı ve spor olduğunu kanıtladık. O kadar ileri gittik ki Türkiye’de bile devletimiz yogayı bir spor olarak kabul etti ve şu an yoga bir spor olarak Türkiye’de icra ediliyor. Bir spor olarak kabul ediliyor.

İnsanlık tarihinde ilk defa olimpiyat ateşi Yoga Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’de yakıldı

Sonra Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi’ni kurduk ve Olimpiyat Oyunları’na hazırlıklara başladık. Yogayı sekiz kategoriye böldük. Yoga duruşları, yoga akrobatik, yoga atletik, yoga ritmik, yoga dans vs. sekiz kategoride. Çünkü sadece duruşlar değil yoga, çok daha geniş bir yelpaze. Yoga artistik bölümü de var, yoga dans var. Bunun gibi çok dinamik ve estetik. Çok sanatsal bölümler var Yoga Olimpiyatları’nda. Bu şekilde 210 ülkede Yoga Olimpiyat Oyunları’na başladık.

Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nı organize ettik Türkiye’de, çok başarılı oldu bizim takımımız. Türkiye Olimpiyat takımı 26 madalya kazandı. Merve hoca da onlardan biri ve sonra da Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti 210 ülkede. Orada da birinci şampiyonlarımız, yani orada da birkaç altın madalya aldı Türk oyuncuları. Biliyorsunuz, olimpiyatlar Türkiye’de mi olsun, Japonya’da mı olsun, bir ara böyle bir yarış gibi oldu. Maalesef olimpiyatlar Tokyo’da oldu ama biz bu sene Yoga Olimpiyat ateşini Türkiye’de yaktık. Bir tarih yazıldı. İnsanlık tarihinde ilk defa olimpiyat ateşi Yoga Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’de yakıldı. O ateşi yakma, olimpiyat meşalesini yakma kapsamında müthiş videolarımız, resimlerimiz var. İşte tarihsel olarak ilk defa olimpiyat ateşi Yoga Olimpiyatları’nda Türkiye’de yakıldı ve yüzlerce katılımcı oldu. Dünya çapında Yoga Olimpiyat Oyunları, inanamazsınız 210 ülkede 5300 katılımcı oldu. Her ülkeden katılımcılar oldu.

Tüm dünya yogayı bir olimpiyat sporu olarak tanıdı

Bu şekilde yogayı spor olarak dünyaya tanıtıyoruz. Doğru şekilde. Çünkü maalesef siz de biliyorsunuz; şimdi bakarsanız, internete girerseniz, yoga adı altında gerçek dışı, daha çok Hinduizm, Budizm tarzı, kimi tesbih çeviriyor, kimi tanrı önünde ilahi söylüyor, neler neler yapılıyor. O yüzden de ön yargılar var. İşte yogayı bir spor olarak dünyaya tanıttık, olimpiyatları gerçekleştirdik ve tüm dünya yogayı evrensel bir spor, bir olimpiyat sporu olarak tanıdı.”

Programda, üst üste 7. kez Dünya Yoga Şampiyonu ve üst üste 2. kez Yoga Olimpiyat Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi’ye yöneltilen “Sizin bu olimpiyat şampiyonluğundaki hikayenizi dinleyebilir miyiz?” sorusunu ise Tanrıverdi şöyle yanıtladı:

“Sekiz kategori vardı ve ben koreografi dalındaydım. Sevgili takım arkadaşım Selva Arı ile beraber dünya barışı için kendinle barış sloganımızla birlikte bir tiyatral sunum gerçekleştirdik. Ben barış güvercini oldum. Kendisi de zeytin dalı oldu ve dünyaya bir zeytin dalı uzatmış olduk. Koreografi dalında tüm yoga duruşlarını dansvari şekilde birbirine bağlayarak zincirleme şeklinde bir sunum sergiliyorsunuz. Böylece Türk bayrağını dalgalandırmış olduk.”

Yoga Olimpiyat Oyunları kapsamında kapsamlı bilgilerin anlatıldığı programda ayrıca UYF Başkanı Akif Manaf tarafından Orijinal Yoga Sistemi’nin bütünsel sağlığa olan yararları aktarılarak, Dünya Yoga Şampiyonu ve Yoga Olimpiyat Şampiyonu Merve Tanrıverdi tarafından da uygulamalı teknikler gösterildi.

Son Güncelleme: 03.04.2022 20:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'
Adıyaman'da 'Trafik Değerlendirme Toplantısı'
Ergüder'den Eğitimci Bakır’a 'Teşekkür Belgesi'
Ergüder'den Eğitimci Bakır’a 'Teşekkür Belgesi'
Vali Çuhadar: 150 yataklı bir hastane projesi çizildi ve kabul edildi
Vali Çuhadar: 150 yataklı bir hastane projesi çizildi ve kabul edildi
TÜRKAV BAŞKANI BABAR TÜRKEŞ'İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE BİR AÇIKLAMA YAPTI
TÜRKAV BAŞKANI BABAR TÜRKEŞ'İN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE BİR AÇIKLAMA YAPTI
Haliliye’de Ramazan ayı ile gıda denetimleri yoğunlaştı - Videolu Haber
Haliliye’de Ramazan ayı ile gıda denetimleri yoğunlaştı - Videolu Haber
Çelik: Ramazan dolayısıyla gıda fiyatlarını artıranlara fırsat verilmemeli
Çelik: Ramazan dolayısıyla gıda fiyatlarını artıranlara fırsat verilmemeli
Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı
Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı
Kent Meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı - Videolu Haber
Kent Meydanı projesi için kurban kesimi yapıldı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber
Başkan Kılınç'tan Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber
Başkan Sinan Bilgiç Ankara'da Adıyaman'ı Temsil Etti
Başkan Sinan Bilgiç Ankara'da Adıyaman'ı Temsil Etti
Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı
Gölbaşı’nda fidan dağıtımı yapıldı
Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı
Başkan Gültoplayan'dan çölyak hastalarına yardım çağrısı
'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı
'Değişime El Ver' projesi törenle tamamlandı
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
Zabıta ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi
2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu
2021 yılının en özverili çalışanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu
Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması
Ekiplerden ağaçlara bakım ve budama çalışması
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikti
Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle istişarelerde bulundu
Başkan Kılınç, Birim müdürleriyle istişarelerde bulundu
Polat, Denetleme kuruluna seçildi
Polat, Denetleme kuruluna seçildi
Güneydoğu'da ilk defa makineyle ceviz budaması yapıldı
Güneydoğu'da ilk defa makineyle ceviz budaması yapıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere feromon tuzağı dağıtıldı
Gölbaşı'nda çiftçilere feromon tuzağı dağıtıldı
Ucuz Takipçi Satın Al: Sosyal Evin
Ucuz Takipçi Satın Al: Sosyal Evin
Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Akıncılar Belediye Başkanı Çetinkaya'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Adıyaman'da asansörlere sıkı denetim
Adıyaman'da asansörlere sıkı denetim
Adıyaman'da avlanma yasağı başlıyor
Adıyaman'da avlanma yasağı başlıyor
Yazar Irmak Suna Binici 17. Ankara Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşuyor
Yazar Irmak Suna Binici 17. Ankara Kitap Fuarında Okuyucularıyla Buluşuyor
Servislere sıkı denetim
Servislere sıkı denetim
Başkan Kılınç'tan, Karapınar Mahallesi esnafına ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Karapınar Mahallesi esnafına ziyaret
Deprem simülasyon Tırı öğrenciler için sallandı - Videolu Haber
Deprem simülasyon Tırı öğrenciler için sallandı - Videolu Haber
Down sendromlu öğrencilerden kurum amirlerine ziyaret
Down sendromlu öğrencilerden kurum amirlerine ziyaret

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim