Başkan Koç güven tazeledi

Çelikhan Cumhuriyet Meydanı temeller çay ocağında yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adaylığına Celebi Perçin, Zeynel Balıkçı, Mehmet Akdağ ve Hüseyin Koç, girdi.

Çok sayıda esnafın katıldığı seçimlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla oy kullanmaya geçildi. Oy işleminin biriminin ardından sandıklar açılmaya başlandı. Oy sayımının ardından kesin olmayan sonuçlara göre, Celebi Perçin 32, Zeynel Balıkçı 47, Mehmet Akdağ 83 oy alırken mevcut başkan Hüseyin Koç ise 114 oy alarak tekrardan başkan seçildi.

Zorlu bir seçim olduğunu belirten ESOB Hüseyin Koç,"Zorlu bir seçim oldu ama bizi tekrar başkanlığa laik gören tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de esnaf kardeşlerimizin yanında olacağız. Hepimiz biliyoruz ki esnaf kazansa halk kazanmıştır. Esnaf kaybetse halkta kaybetmiştir. Esnaf odası olarak tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar elde etmesi için hep birlikte çalışacağız. Seçimin tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: PHA