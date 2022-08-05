Başkan Kıymaz'dan Salıcı’ya hayırlı olsun ziyareti

Özel kadın ve doğum polikliniğinin açılışı nedeniyle, açılışa katılamayan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, beraberinde genel başkan danışmanı Sait Akbaş’la Op.Dr. Mehmet Salıcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Dr. Salıcı,"Devlet Hastanesinde çalıştığı dönemde günde 100 hastaya bakma durumunda kaldığını ve hastalara yeterli zaman ayrılamadığı için, Kâhta ilçesinde özel poliklinik yatırımı ihtiyacı görüldü ve bu ihtiyacı karşılamak için bu yatırımı yaptık. Polikliniğimiz Kâhta, Samsat, Sincik ve Gerger ilçelerimizi oluşturan yaklaşık 200 bin nüfusun ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz." Dedi.

Kıymaz: Sağlık yatırımlarını önemsiyoruz

Ziyarette hayırlı olsun dileklerinde bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise şunları söyledi:

"Bölgeye birçok alanda yatırımlar yapılıyor. Sağlık alanında ve eğitim alanında yapılan yatırımları fazlasıyla önemsiyoruz. Kahta ilçemizde önemli bir ihtiyaca cevap verecek yatırımı için Op.Dr. Mehmet Salıcı beye teşekkür ediyorum"