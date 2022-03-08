Başkan Kıymaz'dan anlamlı kutlama - Videolu Haber

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kahta Caddesi üzerinde kaldırım üzerinde yeşillik satmaya çalışan kadını gören GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, aldığı çiçekle Besime Öksüz'ün kadınlar gününü kutlayarak, tezgâhta bulunan ürünleri satın aldı.

birçok otel ve lüks mekânlarda çılgınca partiler düzenlendiğini ve çalışmak zorunda kalan kadınları unutmamak gerektiğini belirten GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Besime hanımın eski Kâhta Caddesi'nde bir köşede yeşillik ot çeşitleri satmaya çalıştığına şahit oldum. Yakında bir çiçekçiden bir çiçek alarak gelip '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutladım ve satmaya çalıştığı ürünleri satın alıp eve gidip böyle anlamlı bir günde istirahat etmesini istedim. Bu gün birçok otel ve lüks mekânlarda çılgınca partiler düzenlenmekte, bu günü birde çalışmak zorunda olan kadınlar açısından da değerlendirmek lazım"dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışmak zorunda kalan Besime Öksüz ise GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise bu davranışından ötürü teşekkür etti.

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