Başkan Kıymaz: Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız

GAP Gazeteciler Birliği tarafından Kahramanmaraş Başkonuş yaylasında programa katılan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanının Başkonuş gezisine Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Çoban, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Başdanışmanı Serdar Erdoğan Yılmaz, Güvenlik Danışmanı Nedim Özata, Sivil Toplum ilişkileri Danışmanı Bahattin Öner ve Kültür Sanat Danışmanı Hüseyin Güzel katıldı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin küstahça ve dünyaya meydan okuyarak Ukrayna’yı işgal etmesini kınıyorum, biz gazeteciler olarak her zaman mazlumun mağdurun yanında, zalimin karşısında olduk, Ukrayna’da da mazlumun mağdurun yanındayız"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ve Rusya’ya yaptığı ateşkes çağrısı ve sorunların müzakerelerle çözümünün en doğru yöntem olduğuna dikkat çeken Kıymaz, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Rusya Ukrayna’nın Donbas sınırına 100 bin kişilik bir ordu ile geldi ve tatbikatlar bir müddettir yapmaktaydı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ABD başkanı, İngiltere, Almanya ve Fransa Cumhurbaşkanları Rusya’ya olası bir işgale karşı uyarıda bulundu. İkinci dünya savaşı sonrası hür dünya denilen batılı ülkeler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine pek inanmıyorlardı ve Rusya tarihsel bir hata yaparak zor kullanarak Ukrayna’yı işgal etti.

BM genel kurulunda veto hakkı olan Rusya buradan bir yaptırım almadan kurtulursa dünya milletler ailesi BM dışında bir yapılanma arayışına gidecektir. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan BM’nin bu çarpık yapısına dikkat çekerek dünya beşten büyüktür demişti. Bu gün Sayın Erdoğan bütün dünya kamuoyu önünde haklı çıktı ve dünya beşten büyük. AB ülkeleri alel acele Ukrayna’yı AB üyesi yapmak için harekete geçti, biz Türkiye olarak 50 yıldır AB kapısında bekletiliyoruz AB ve batının ikiyüzlülüğü böylece ortaya çıktı. Ukrayna AB üyesi yapılacaksa bu karara Türkiye’de eklenmeli ve Türkiye’de AB üyesi statüsüne kavuşmalıdır."

"AB ve dünya İdlib, Halep bombalanırken görmezden geldi"

10 milyon insanın evi başlarına varil bombalarıyla yıkıldığını ve o gün suspus olan Batı bu gün Kiev için ayakta olduğunu ileri süren Kıymaz,"Bu gün Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına batı şiddetli tepki veriyor, 10 yıl Halep İdlib bombalandı 10 milyon insanın evi başlarına varil bombalarıyla yıkıldı, bu varil bombaları Rus uçakları tarafından sivillerin başına bırakıldı. O gün suspus olan Batı bu gün Kiev için ayakta. İletişimin yaygınlığı batının münafıklığını da su yüzüne çıkardı. GAP Gazeteciler Birliği olarak Ukrayna’da gazetecilere, sivillere yönelik saldırıları. Gazete, televizyon ve radyo merkezlerine ajans merkezlerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Halkın dünyanın bilgi alma hakkını, hayat hakkını hiçe sayanları şiddetle kınıyorum. Biz bundan öncede mazlumun mağdurun her zaman yanında olduk, bu günde mazlumun mağdurun yanındayız yarında mazlumun mağdurun yanında olacağız"dedi.