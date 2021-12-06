Başkan Kıymaz, Larnaka’da ki saldırıyı kınadı

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Akdeniz’in İncisi Kıbrıs adasının Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka’da ki tarihi Ulucami’yi yakma girişimini şiddetle kınadığını söyledi.

Kıymaz, açıklamasında; “Rum Yönetimi, İslam düşmanlığının ve Türk düşmanlığının göstergesi olan bu saldırılara karşı yeterli tedbir almamaktadır. Ulucami’ye yapılan bu saldırı ilk defa olmamıştır. Rum yönetiminin, geçen yıl benzer provokatör eylem yapıldığında etkili bir soruşturma yürütmemişti. Avrupa Birliği üyesi bir ülkede din vicdan özgürlüğü ve insan haklarına hiçbir şekilde uymamaktadır.

İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler, bu saldırılardan sorumludur. Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır” dedi.