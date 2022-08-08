Başkan Kıymaz: Enginyurt'u şiddetle kınıyorum

Katıldığı bir televizyon programında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un GAP Gazeteciler Birliği Genel Yardımcısı Gazeteci -yazar Latif Şimşek'e saldırmasını kınayan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Öfkesi kontrol edemeyen zorba kimselerin Türk siyasi hayatında da, televizyon ve gazetelerde de yerleri olmaması gerektiğine inanıyorum. İnsanların, şahısların, kurumların ve partilerin görüşlerini benimsemeye bilir, katılmaya bilir, saçma da bulabilirsiniz fakat, bu sizin gibi düşünmeyen kişileri şiddetle susturmaya yönelik hareket içerisine girmenizi haklı gösteremez, zorbalığa dünyanın hiçbir yerinde müsamaha gösterilemez Türkiye de de gösterilemez. Canlı yayında bu menfur olaydan dolayı saldırıya maruz kalan meslektaşımız gazeteci -yazar Latif Şimşek’ e geçmiş olsun diyor, bu gibi olayların tekrarlanmaması hususunda program organizatörlerinin de önlem ve tedbirler almaları gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Gazetelerin, televizyon ve yayıncıların basın mensuplarına kaba ve saygısız davranan siyasilere yer vermemesini istiyorum" dedi.