Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.516,56
ALTIN
984,99
DOLAR
17,73
STERLİN
21,33
EURO
18,15

Başkan Kıymaz: Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezidir

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' nedeniyle yayımladığı mesajında,"Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurudur" dedi.

24 Temmuz 2022 Pazar 12:37
1 Okunma
Başkan Kıymaz: Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezidir

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 24 Temmuz 1908 yılında Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle yayınladığı mesajda Basın demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade ederek mesajının devamında şunları söyledi:
"24 Temmuz 1908 tarihinde 24 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet ilan edildi. Osmanlı Matbuat Cemiyeti adıyla örgütlenmiş gazetecilerin büyük bölümü meşrutiyeti sevinçle karşıladılar. Gazeteciler meşrutiyetle beraber 1876’dan kalma sansür kararnamesini uygulatmayacaklardı. Yani sansür memurları yayından önce gazeteleri kontrol edemeyecekti. Meşrutiyetin ilan edildiği günün gecesinde İKdam gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet ile Sabah Gazetesi sahibi Mihran Efendiler, gazete provalarını görmek için gelen sansür memurlarını aynı sözlerle geri çevirdiler: gazeteler hürdür, sansür yasaktır. Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı"  TGC’nin de başlattığı bayram kararıyla bu gün 24 Temmuz bayram olarak kutlanmaktadır. Basın halkın doğru haber alma hakkı ihtiyacını karşılayan ve vatandaşların fikirlerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan kutsal bir kamu görevi görmektedir. "
"Basın özgürlüğü demokrasimizin demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurudur"
Sansür ve çeşitli kısıtlamalarla baş başa kalmadan görevini yerine getirebilmesi basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini mecburi kılması gerektiğini belirten Başkan Kıymaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Anayasal hak olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en önemli aracı basındır, demokrasinin varlığı basın özgürlüğü ile ölçülür,  demokrasinin yaşamasın,  gelişmesini sağlayan unsurların başında gazeteler, radyolar televizyonlar gelmektedir. Demokratik hayat içeresinde basının sansür ve çeşitli kısıtlamalarla baş başa kalmadan görevini yerine getirebilmesi basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini mecburi kılmaktadır. Basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme bakımından demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Türk basınında sansürün kaldırılışının 114. yıldönümünde, özellikle savaş bölgelerinde görev yaparken, görev başında çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarıma Rahmet diliyorum. Türkiye gibi demokrasisi sancılı ülkelerde görev yapmanın zorluklarını yaşayan meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor,  daha özgür, mutlu, huzurlu bir Türkiye ve dünya hayallerimizle sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. "

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızıtaş: Yıllardır basın bayramı buruk bir şekilde kutlanmaktadır
Kırmızıtaş: Yıllardır basın bayramı buruk bir şekilde kutlanmaktadır
Başkan İnan’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan İnan’dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Vali Çuhadar'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
TDV gençlikten sokak hayvanları için yem
TDV gençlikten sokak hayvanları için yem
Nemrut Rotary kulübünden can dostlara mama
Nemrut Rotary kulübünden can dostlara mama
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Kılınç, Basın mensuplarının bayramını kutladı
Başkan Kılınç, Basın mensuplarının bayramını kutladı
Adıyaman'a yeni bir yol daha kazandırılıyor
Adıyaman'a yeni bir yol daha kazandırılıyor
Acil girişinde yol düzenleme çalışması
Acil girişinde yol düzenleme çalışması
Tuğgeneral Hidayet Arıkan’dan Nazlı Demir’e ziyaret
Tuğgeneral Hidayet Arıkan’dan Nazlı Demir’e ziyaret
SANKO Üniversitesi’nde anma programı düzenlendi
SANKO Üniversitesi’nde anma programı düzenlendi
Başkan Kılınç, planlanan ve devam eden hizmetleri halkla paylaşıyor
Başkan Kılınç, planlanan ve devam eden hizmetleri halkla paylaşıyor
Başkan Kılınç, Ziyaret Minibüs Kooperatifi şoförlerini ziyaret etti
Başkan Kılınç, Ziyaret Minibüs Kooperatifi şoförlerini ziyaret etti
Şahin Gaziantep’in yeşil şehir eylem planı Türkiye’ye kılavuz olacak
Şahin Gaziantep’in yeşil şehir eylem planı Türkiye’ye kılavuz olacak
Nihat Çelik: Küçükbaş hayvan işletmelerinde kurbanlık satışları tavan yaptı
Nihat Çelik: Küçükbaş hayvan işletmelerinde kurbanlık satışları tavan yaptı
Harikases’ten Gazeteci Çeliker’e ziyaret
Harikases’ten Gazeteci Çeliker’e ziyaret
Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti
Başkan Kılınç, Gölbaşı Caddesi esnafını ziyaret etti
Vali Çuhadar Beşpınar Vadisi’nde incelemelerde bulundu
Vali Çuhadar Beşpınar Vadisi’nde incelemelerde bulundu
Başkan Kılınç, Pazar esnafını ziyaret etti
Başkan Kılınç, Pazar esnafını ziyaret etti
Yol çizgileri yenileniyor
Yol çizgileri yenileniyor
Dağlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Dağlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Başkan Fırat’tan Muhtarlar Federasyonu'na ziyaret
Başkan Fırat’tan Muhtarlar Federasyonu'na ziyaret
Başkan İnan: Dün başaramadılar, yarın da başaramayacaklar
Başkan İnan: Dün başaramadılar, yarın da başaramayacaklar
Adıyaman Belediyesi'nden yoğun bayram mesaisi
Adıyaman Belediyesi'nden yoğun bayram mesaisi
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı - Videolu Haber
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi’nde Kurban Bayramı kutlaması
SANKO Üniversitesi’nde Kurban Bayramı kutlaması
Başkan İnan'dan Kurban Bayram'ı mesajı
Başkan İnan'dan Kurban Bayram'ı mesajı
Kurban Bayramı'nda yetimlerin yüzü güldü - Videolu Haber
Kurban Bayramı'nda yetimlerin yüzü güldü - Videolu Haber
Vali Çuhadar'ın Kurban Bayramı mesajı
Vali Çuhadar'ın Kurban Bayramı mesajı
Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor
Adıyaman Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim