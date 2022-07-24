Başkan Kıymaz: Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmezidir

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 24 Temmuz 1908 yılında Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle yayınladığı mesajda Basın demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade ederek mesajının devamında şunları söyledi:

"24 Temmuz 1908 tarihinde 24 Temmuz 1908’de 2. Meşrutiyet ilan edildi. Osmanlı Matbuat Cemiyeti adıyla örgütlenmiş gazetecilerin büyük bölümü meşrutiyeti sevinçle karşıladılar. Gazeteciler meşrutiyetle beraber 1876’dan kalma sansür kararnamesini uygulatmayacaklardı. Yani sansür memurları yayından önce gazeteleri kontrol edemeyecekti. Meşrutiyetin ilan edildiği günün gecesinde İKdam gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet ile Sabah Gazetesi sahibi Mihran Efendiler, gazete provalarını görmek için gelen sansür memurlarını aynı sözlerle geri çevirdiler: gazeteler hürdür, sansür yasaktır. Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" TGC’nin de başlattığı bayram kararıyla bu gün 24 Temmuz bayram olarak kutlanmaktadır. Basın halkın doğru haber alma hakkı ihtiyacını karşılayan ve vatandaşların fikirlerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan kutsal bir kamu görevi görmektedir. "

"Basın özgürlüğü demokrasimizin demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurudur"

Sansür ve çeşitli kısıtlamalarla baş başa kalmadan görevini yerine getirebilmesi basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini mecburi kılması gerektiğini belirten Başkan Kıymaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasal hak olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en önemli aracı basındır, demokrasinin varlığı basın özgürlüğü ile ölçülür, demokrasinin yaşamasın, gelişmesini sağlayan unsurların başında gazeteler, radyolar televizyonlar gelmektedir. Demokratik hayat içeresinde basının sansür ve çeşitli kısıtlamalarla baş başa kalmadan görevini yerine getirebilmesi basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini mecburi kılmaktadır. Basın doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme bakımından demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Türk basınında sansürün kaldırılışının 114. yıldönümünde, özellikle savaş bölgelerinde görev yaparken, görev başında çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden gazeteci meslektaşlarıma Rahmet diliyorum. Türkiye gibi demokrasisi sancılı ülkelerde görev yapmanın zorluklarını yaşayan meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, daha özgür, mutlu, huzurlu bir Türkiye ve dünya hayallerimizle sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. "