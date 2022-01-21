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Başkan Kılınç'tan yeni 'Kar' yağışı uyarısı - Videolu Haber

Adıyaman'da, 18 Ocak Salı günü başlayan ve etkili olduğu iki gün boyunca hayatı felç eden yoğun kar yağışının olumsuzluklarını ekibiyle birlikte ortadan kaldırmaya çalışan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, vatandaşları bu kez de Cumartesi günü yeniden etkili olması beklenen kar yağışından dolayı uyardı.

21 Ocak 2022 Cuma 18:26
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Başkan Kılınç'tan yeni 'Kar' yağışı uyarısı - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 18 Ocak Salı günü başlayan ve etkili olduğu süre içerisinde yaklaşık 50 santimetreye kadar ulaşarak şehirde hayatı felç eden yoğun kar yağışından dolayı sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verip, Cumartesi günü yeniden etkili olması beklenen yeni kar yağışı için de vatandaşları uyardı.

Son yılların en yoğun yağışı olarak belirlenen kar yağışından dolayı meydana gelen aksaklıkları ortadan kaldırmak için belediyenin tüm birimlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını da söyleyen Başkan Kılınç, "Şehrimizde yaklaşık 100 yılda bir yada iki kez görülebilecek meteorolojik bir hadiseyle karşı karşıyayız. Meteoroloji tarafından ilk olarak 20 santimetre olarak tahmin edilen ancak yer yer bir, bir buçuk metreyi bulan olağan üstü bir yağışla karşı karşıya kaldık. Bu yağışın getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimizle 24 saat sahada görev yapıyoruz. Tüm araçlarımıza ek olarak ilimizdeki özel sektörden ve il dışından kiraladığımız araçlarla da sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Şu an itibariyle ana arterlerimizin tamamı açı, ancak gece yaşanabilecek don olaylarından dolayı yerlerde buzlanma olasılığı çok yüksek. Bunun yanında her mahallemizde de birkaç tane kepçe sürekli olarak çalışarak yolları ve kaldırımları açıyor. İnşallah bugün geç saate kadar da olsa ara sokaklarımızı da tamamen açmak için maksimum gayret göstereceğiz. Tüm hemşerilerime metanetli duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şehrimiz cumartesi günü yeni bir yağışın etkisi altına girecek"

Cumartesi günü öğle saati itibariyle Adıyaman'ın yeni bir kar yağışının etkisi altına gireceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak bu yağış için de durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Başkan Kılınç konu ile ilgili yaptığı uyarıda şunları dile getirdi: "Şehrimiz, Cumartesi günü başlayacak olan ve Pazar günü şiddetini arttırarak Çarşamba yada Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen yeni bir kar yağışının etkisi altına girecek. Bundan dolayı vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak biz gerekli tedbirimizi aldık ancak sorununun büyümemesi için tüm vatandaşlarımızın da kendi tedbirlerini almasını rica ediyoruz. Özellikle kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması noktasında hassasiyet gösterilmelerini istiyoruz."

Kaynak: PHA
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