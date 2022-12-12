Başkan Kılınç'tan vefa ziyaretleri

Halkla iç içe olmaktan büyük keyif alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez kentteki ulu çınarları evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

İlk olarak emekli imam Mehmet Sağtekin'i ziyaret eden Başkan Kılınç, daha sonra çat kapı ziyaretlerine Yusuf Özpolat ve Zeynal Abidin Atalay ile devam etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet edip, hayır dualarını alan Başkan Kılınç, 'Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allah'û teâlâya saygıdandır' Hadisi Şerif'ine vurgu yaparak yaptığı değerlendirmede, "İlimizdeki büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almaya devam ediyoruz. Bugün de çat kapı yaptığımız ziyaretlerde büyüklerimizin sohbetlerinden istifade ediyor, kendimizi eski ve güzel anıların içerisinde bulduk. Hoş sohbetleri ve candan misafirperverliklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim, büyüklerimizin duâsını üzerimizden esirgemesin ve onlara sağlıklı ömürler versin" dedi.

Yaşlı vatandaşlar ise yapılan sürpriz ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür etti.