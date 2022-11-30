Başkan Kılınç’tan STK ziyareti - Videolu Haber

Birlik ve beraberlik olgusuna her zaman dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ziyaret ederek, Adıyaman için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Belediye meclis üyelerinin de eşlik etiği Başkan Kılınç, bu kapsamında Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Necdet Tokur, Menzil Durak Vakfı Başkanı Dr. Hüseyin Şen, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Kılınç, Ensar Vakfı Şube Başkanı Gaffari İzci, Kesk Şube Başkanı Zeynel Polat’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerin sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç; “Şehrimizle ilgili değerlendirmelerde bulunduğumuz STK ziyaretlerine devam ediyoruz. Meclis üyelerimiz ile birlikte STK Başkanları ve yönetimlerini ziyaret ettik. Başkanlarımıza ve yönetimlerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz” şeklinde konuştu.

Ziyaretle ilgili memnuniyetlerini dile getiren STK temsilcileri de verimli istişareler gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, Başkan Kılınç’a başarı dileklerini iletti.

Kaynak: PHA

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