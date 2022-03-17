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Başkan Kılınç'tan Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 18 Mart'ta kutlanan 'Şehitler Günü' ile 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

17 Mart 2022 Perşembe 16:09
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Başkan Kılınç'tan Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi' mesajı

18 Mart tarihlerinde kutlanan 'Şehitler Günü' ile 'Çanakkale Zaferi' dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu anlamlı günün önemine dikkat çekerek, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan millete daha nice güzel zaferler dileğinde bulundu.
İlk olarak; bu toprakları vatan yapmak için gözlerini kırpmadan canını veren şehitlerimizi saygıyla anan Başkan Kılınç, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu ülke için canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Böyle şanlı bir ecdadın torunları olarak bize düşen görev, dedelerimizden aldığımız ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak daha da ilerilere götürmektir. Ve daha gelişmiş bir şekilde bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunun için gençlerimiz çok okuyup, bu ülke için çok mücadele etmeliler. Çünkü günümüzde gelişen ve büyüyen bir ülke için savaşmak değil, okumak gereklidir" şeklinde konuştu.
Sözlerini 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünü kutlayarak sürdüren Başkan Kılınç, tam 107 yıl önce bugün bu vatan parçasının her karışı için ölümü hiçe sayarak kanlarının son damlalarına kadar savaşıp, büyük bir zafer elde eden ve bu cennet ülkeye bağımsızlığını kazandıran ecdadı rahmetle yâd etti. Başkan Kılınç duygularını şöyle dile getirdi: "18 Mart 1915'te Anadolu'nun her köşesinden Çanakkale'ye giderek, gözünü kırpmadan şehit olma pahasına 'Çanakkale geçilmez' dedirten şanlı ecdadımız, vatanımızın bağımsızlığı, devletimizin ve milletimizin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüzün korunması adına oldukça önemli bir görevi yerine getirmişlerdi. Ecdadımızın emaneti olan bu vatan için şehit düşen tüm asker, polis ve sivillerimiz ile gazilerimizi minnetle anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: PHA
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