Başkan Kılınç'tan Ramazan ayı mesajı - Videolu Haber

"Bu ay hayır hasenat ayıdır"

Ramazan ayının tüm dünyaya ve tüm insanlık alemine hayırlı olmasını dileyen ve fakir fukara noktasında herkesin birlikte bu süreci atlatma noktasında bir arada olması gerektiğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Malumunuz yarın Ramazan ayının ilk günü bu gece ilk teravi kılacağız sahura kalkacağız. Ramazan'ın şehrimize, ülkemize, tüm dünyaya, tüm insanlık alemine hayırlı olsun. Daha güzel bir yıl kazasız, afetsiz, savaşsız, insanların mağdur olmadığı bir yıl diliyorum. Şehrimiz için ise fakir, fukaraya yardımcı olma noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bu konuda herkesin hassas olması özellikle komşuları noktasında fakir fukara noktasında hepimizin birlikte bu süreci atlatma noktasında bir arada olmamız lazım. Kimse aç açıkta kalmasın, kimse iftarda zorluk çekmesin, sahurda zorluk çekmesin amacımız bu. Dediğim gibi tüm hemşerilerimizi, tüm bürokratik birimleri bizde bu anlamda hassas olacağız. Dolayısıyla tekrardan dediğim gibi Ramazan ülkemize tüm insanlık alemine hayırlı olsun diyor, bu ay hayır hasenat ayıdır. Vermek lazım insan verdikçe mutlu olur. "dedi.

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