Başkan Kılınç'tan, meslek odaları başkanlarına ziyaret

Her fırsatta halkla ve esnaflarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez da esnaf temsilcilerini ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.

Sırasıyla; Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Madeni Sanatkarlar ve Esnaf Odası, İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kahveciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Kılınç, her zaman ve her koşulda esnafın yanında olduklarını söyledi.

Gerçekleştirilen ziyaretler sonunda yaptığı konuşmada, genel değerlendirmelerde bulundukları STK ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Bugün, Adıyaman Kahveciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Turan'ı ve yönetimini, Adıyaman Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyh Ahmet İnal'ı ve yönetimini, Adıyaman Madeni Sanatkarlar ve Esnaf Odası Başkanı Mahmut Yücel'i ve yönetimini, Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Yanar'ı ve yönetimini ziyaret ederek esnafın durumu ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bundan önce nasıl her koşulda esnafımızın yanında olduysak bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren oda başkanları ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti.