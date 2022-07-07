Başkan Kılınç'tan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında; Bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günler olduğunu belirten Başkan Kılınç, Kurban Bayramı'nın da birlik ve beraberliği pekiştirmesi dileğinde bulundu.

Başkan Kılınç mesajında şunları dile getirdi: "Dinimize göre bayramlar; Dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna günlerdir. Rabbim bu bayramı da hakkıyla eda edebilmemizi nasip etsin inşallah. Bu vesileyle bütün İslam âleminin ve hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini yüce Mevla'dan diliyorum."