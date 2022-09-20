Başkan Kılınç'tan Kış Spor Okullarına ziyaret

Kısa süre önce tamamlanan Yaz Spor Okullarından hemen sonra faaliyetlerine başlayan Kış Spor Okullarını ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kurslara katılan minik öğrencilerle bir araya geldi.

Kış Spor Okulları bünyesinde hizmet veren Yüzme Kursuna yaptığı ziyarette sorumlulardan bilgiler alan Başkan Kılınç, Kış Spor Okullarının geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda sporseverlerden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

​Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini başarıyla yürüten spor okullarının faaliyetleri ile ilgili de bilgi veren Başkan Kılınç, yaz-kış halkın hizmetine açık olan Kapalı Yüzme Havuzunda verilen yüzme kursları başta olmak üzere, futbol, basketbol ve diğer spor aktivitelerinden her yıl binlerce öğrencinin yararlandığını dile getirerek, "Yaz ve Kış Spor Okullarımızda her yıl kalitemizi daha arttırıyoruz. Hedefimiz sportif faaliyetlerin zengin olduğu bir Adıyaman. İnşallah bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.