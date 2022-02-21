Başkan Kılınç'tan KDV indirimi denetimi - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen rutin market denetimine katılarak ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

Özellikle fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerinde uygulanmaya başladığı açıklanan KDV indirimi sonrası fiyatların düşüp düşmediğini hassasiyetle denetleyen Başkan Kılınç, vatandaşın alım gücünü zayıflatacak olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısında olduklarını söyleyerek, "Fırsatçılara asla göz yummayacağız" dedi.

Başkan Kılınç denetimler sırasında yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Enflasyonla mücadele ve halkımızı artan fiyatlara ezdirmeme noktasında hükümetimiz tarafından hızlıca uygulamaya konulan tedbirlerden bir tanesi olan KDV indirimi uygulamasının etikete yansıyıp, yansımadığını görmek için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, hayat pahalılığıyla mücadele noktasında geçtiğimiz hafta açıklanan ve hemen uygulamaya konulan temel gıda ürünlerindeki vergilerde yüzde 7'lik bir KDV indirimini uygulayan Adıyamanlı esnaflarımıza çok teşekkür ettik. Ancak uygulayan kadar uygulamayan esnafların olma ihtimalini de düşünerek denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bunu herklesin bilmesini istiyoruz. Ayrıca, denetimlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan da fiyatlara dikkat etmelerini ve bir usulsüzlük görmeleri halinde Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz. Halkımızın mağduriyeti söz konusu olduğunda yasalar çerçevesinde kimseye göz açtırmayacağız. Devletimizin bu konudaki kararlı duruşuna bizler de sahada zabıta ekiplerimizle destek vermeye devam edeceğiz. Sadece bununla da kalmayıp, su faturalarındaki KDV oranına getirdiğimiz yüzde 7'lik indirime bir yüzde 7'lik indirim daha ekleyerek bu anlamlı kampanyada biz de varız diyeceğiz."

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