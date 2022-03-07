Başkan Kılınç'tan 'Kadınlar Günü' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm bayanların gününü kutladı.

Kadınların, toplumsal hayattın her evresinde önemli işlerin mimarı olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, Türk kadınının da gelişen ve büyüyen Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Kadınları gelecek nesillerin mimarları olduğunu da ifade eden Başkan Kılınç, mesajını şu sözlerle sürdürdü: "Dinimizin cenneti ayaklarının altına serdiği kadınlarımız, hayatın her anında her zaman başrolde yer almaktadır. Fedakârlıkları ve nezaketleriyle toplumumuzun denge unsuru da olan kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir."

Adıyaman Belediyesi olarak kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri ve projelendirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, Adıyamanlı bayanların sosyal yaşamda var olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Adıyaman Belediyesi olarak kadınlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her alanda eğitimli ve becerikli bir kadının, geleceğini daha sağlam temeller üzerine oturtulmasında önemli bir potansiyel güç oluşturacağının bilinciyle hareket ederek, Kadın ve Gençlik Merkezlerimiz ile Toplumsal Gelişim Merkezimiz kanalıyla açtığımız kurslarda kadınlarımızın eğitiminde ciddi bir misyon üstleniyoruz. Ayrıca yine kadınlarımıza yönelik çeşitli uygulamalara ve Kadın Danışma Merkezimiz ile tüm kadınlarımızın sorununa çözüm aramaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak baş tacımız olan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" şeklinde konuştu.