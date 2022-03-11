Başkan Kılınç'tan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'nci yıldönümünü kutlayan Başkan Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgürlüğümüzün timsali olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümü kutlu olsun. 12 Mart 1921 günü Üstâd Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan Milli Marşımız, kabulünden sonra dalga dalga yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Ömrünü vatana, millete adayan milli şairimizin yazdığı İstiklal Marşımız da, sahip olduğumuz diğer bütün değerler gibi bağımsızlık mücadelemizin izlerini taşımaktadır. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı Üstâd Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum."

Başkan Kılınç ayrıca, her yıl Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' konusunda öğrenciler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de Adıyaman Belediyesi olarak çeşitli hediyeler vereceklerini sözlerine ekledi.